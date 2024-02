Carnaval: confira as dicas para se divertir e prevenir golpes

Para contribuir com a alegria, descontração e, principalmente, segurança nas transações bancárias durante as festividades do Carnaval, a Getnet Brasil, empresa de tecnologia para soluções de pagamento do grupo global PagoNxt, do Santander, dá dicas de como proteger sua senha e cartão na hora das compras.

De acordo com Alexandre Oliveira, vice-presidente de riscos da empresa, os cuidados em grandes festas devem ser redobrados. Ele elenca 5 principais, confira:

1) Fique sempre atento às mensagens de alerta de compra. Os bancos as enviam para sua confirmação e segurança. Quanto mais rápida a identificação de um valor que não reconhece, maior a chance de recuperar seu dinheiro. Caso identifique uma transação com um valor divergente ou que não reconheça, ligue imediatamente para seu banco.

2) Caso vá a um evento no Carnaval, realize transações em comércios que tenham vínculo com o evento. Geralmente muitos estabelecimentos têm convênios e vendem de forma licenciada produtos e serviços, conferindo mais segurança na garantia de procedência, tanto em relação aos produtos como em relação às formas de pagamento.

3) Sempre que digitar sua senha observe se o campo de valor já está preenchido. Alguns golpistas observam a desatenção do cliente e deixam o campo do valor para que ele digite a senha, deixando os números aparentes. Assim, a senha da vítima é preenchida de forma aberta no campo de valor, permitindo ao golpista saber a senha. Neste instante, ele realiza a troca do cartão da vítima por um cartão similar. Não esqueça de ver com atenção o visor da maquininha, sempre.

4) Nunca deixe seu cartão ser manipulado por terceiros. Não entregue ou permita um lojista retirar seu cartão de seu campo de visão. Para isto, dê preferência sempre ao uso de transações contactless, na qual o cartão ficará em sua posse, mantendo um alto nível de segurança na transação.

5) Caso decida ir a um bloco de rua, você pode reduzir temporariamente o limite do seu cartão para minimizar os riscos. É fácil e rápido fazer nos aplicativos dos bancos, a maioria oferece a opção de bloqueio de cartão. Caso não se sinta seguro, ative a função para bloqueio de transações em seus cartões tanto para vendas presenciais, como digitais.

Sobre a Getnet Brasil

A Getnet é uma empresa de tecnologia para soluções de pagamentos e faz parte da PagoNxt, hub global de meios de pagamentos do grupo Santander. Com mais de 20 anos de atuação, a Getnet Brasil é a terceira maior adquirente do País e oferece um completo ecossistema de soluções para empreendedores, desde pequenas e médias empresas até grandes companhias. Em 2023, a companhia foi reconhecida pelo Great Place to Work (GPTW), como a segunda melhor empresa do setor financeiro para se trabalhar no Brasil.

Mais informações em https://getnet.com.br.