Carnaval de rua de São Paulo terá drones e revista de foliões, diz PM

A Polícia Militar (PM) de São Paulo usará drones e fará revista em foliões para aumentar a segurança nos 511 blocos que vão desfilar pelas ruas da capital paulista durante os festejos de pré-carnaval, Carnaval e pós-carnaval. A expectativa da Prefeitura é que a festa de rua atraia cerca de 15 milhões de pessoas. O comandante da PM de São paulo, coronel Cássio de Freitas, disse que os drones e a revista serão as novidades para a segurança dos foliões. Em carnavais anteriores, os drones já foram utilizados. No entanto, Freitas destaca que serão cerca de 200 deles neste ano. “Vamos ter uma quantidade significativa de drones. Esses drones vão atuar em lugares onde tivermos uma grande concentração de pessoas seja no Carnaval ou até no comércio de rua. O objetivo é fazer a prevenção”, comentou. “Se o folião identificar um drone na sua área, onde ele estiver curtindo o Carnaval, esse drone é da Polícia Militar e é para a sua segurança”, acrescentou o comandante. Já as revistas acontecerão de forma semelhante a que ocorre em estádios de futebol, sendo feita por terceirizados. “Vamos apoiar as revistas. Na maioria dos lugares, teremos pessoas que farão essas revistas, e o policial dará o apoio. Na hipótese de termos algum ato criminoso, essas pessoas serão conduzidas ao distrito policial. A revista será feita principalmente nos megablocos porque eles têm perímetro isolado e isso facilita muito o trabalho”, explicou. Além disso, a PM informou nesta quinta-feira, 9, que vai ampliar o efetivo nas ruas, passando dos atuais 8 mil (em situações de normalidade) para 14 mil policiais atuando diariamente nas ruas nesses três finais de semana de festas. Os policiais vão atuar em todo o Estado, inclusive no litoral e no interior.

