Carnaval de São Paulo neste domingo tem diversidade de blocos e atrações; confira

O Carnaval de São Paulo traz uma programação intensa e variada neste domingo, 11. Além dos tradicionais trios elétricos, também será possível aproveitar a folia com cortejos tradicionais e voltados para crianças. Um dos destaques é o bloco Samba Rock e Serpentina, que embala o cortejo pela Barra Funda com o gênero musical. A banda existe desde 2019 e se apresentará na Rua Conselheiro Brotero, 506, às 13h. Outra opção é o bloco Bem Sertanejo, que contará com o cantor Michel Teló e sua banda completa em frente ao parque Ibirapuera. O bloco se apresentará na Av. Pedro Álvares Cabral, às 10h30. O bloco da Pabllo Vittar também fará sua estreia oficial na cidade. Com uma mistura de pop, eletrônica e ritmos brasileiros, como tecnobrega, o bloco contará com a participação de Urias, Lia Clark e Renan Martelozzo. O desfile acontecerá na Av. Pedro Álvares Cabral a partir das 12h.

Outro destaque é o bloco Bonde Pesadão, que terá a cantora Iza em seu próprio trio elétrico pela primeira vez no Carnaval de São Paulo. Além de cantar seus próprios sucessos, Iza receberá convidados como MC Carol e NX Zero. O desfile acontecerá na R. Laguna, 404, Santo Amaro, às 12h. O bloco Ritaleena, que homenageia a cantora Rita Lee, desfilará pela primeira vez desde a morte da artista em maio de 2023. O trio elétrico levará sua legião de fãs com perucas vermelhas para a Vila Romana, região oeste de São Paulo. O bloco é conhecido por tocar sucessos de Rita Lee em ritmo de marchinha e terá como mote neste ano “Pra Pintar seu Nome no Céu”. O desfile acontecerá na R. Sepetiba, 660, Vila Romana, às 12h. Já o bloco Bloquinho Gente Miúda, idealizado pela cantora Kel Figueiredo, contará com canções infantis de várias décadas além de marchinhas carnavalescas. O desfile acontecerá na Av. Professor Alfonso Bovero 522, Perdizes, às 10h.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA