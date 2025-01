Carnaval não oficial no RJ reúne multidão

A abertura não oficial do carnaval no Rio de Janeiro atraiu uma multidão de foliões, com aproximadamente 30 blocos se apresentando sem a autorização da prefeitura. O músico Guto Souza, que toca tuba, ressaltou que o evento é uma celebração informal, promovendo a união entre amigos e artistas. Cintia Caroline, uma das participantes que desfila com pernas de pau, revelou sua paixão pela atividade, que considera uma forma de expressar liberdade e empoderamento feminino. Após participar do carnaval no Rio, ela planeja seguir para Belo Horizonte para continuar as festividades.

Jaqueline dos Santos Ferreira, que comercializa drinks durante os desfiles, compartilhou que cada cortejo a aproxima de seus objetivos pessoais, como a compra de uma casa e a educação dos filhos. Ela está otimista em relação ao seu desempenho nas vendas neste ano. O carnaval, mesmo em sua versão não oficial, demonstra a força da cultura popular e a capacidade de mobilização dos cariocas, que se reúnem para celebrar a alegria e a diversidade.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA