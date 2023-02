Carnaval sem banho? Embasa suspende água em 16 localidades próximas aos circuitos

Uma espera de dois anos, fantasia pronta, tudo combinado entre os amigos, mas, na hora de se arrumar, o saudoso folião corre o risco de abrir o chuveiro e não encontrar uma gotinha de água. Não é pesadelo, esse é um risco que pode afetar os moradores de 16 localidades que estão situadas nas imediações dos circuitos do Carnaval. A Embasa informou que, devido ao rompimento de uma tubulação de grande porte na Avenida Reitor Miguel Calmon, no bairro do Canela, ocorrido na manhã desta quinta-feira (16), o abastecimento precisou ser temporariamente interrompido.

As localidades afetadas são: Alto das Pombas, Barra, Canela, Engenho Velho da Federação, Federação, Gamboa, Garcia, Graça, Jardim Apipema, Morro do Gato, Morro Ipiranga, Ondina, Alto de Ondina, Parque São Brás, Vila Matos e Vitória. Os serviços já foram iniciados e a previsão de conclusão é até as 17h desta quinta-feira (16), quando o abastecimento começará a ser retomado gradativamente nas áreas afetadas. A Transalvador já foi acionada para ordenar o trânsito na região até que o serviço seja finalizado.



Acidente

Um carro afundou por conta do alagamento provocado após o rompimento da adutora. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o veículo afundando, enquanto as pessoas que estavam dentro ficam em pé na parte frontal. Um casal estava no carro e conseguiu sair pela janela. Não demorou muito para o carro ficar totalmente submerso. Pessoas próximas observam. “Vai acabar o carro dela”, lamenta uma pessoa que gravou a cena, desesperada.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o tráfego está intenso no sentido Vale do Canela – os motoristas que vão para lá devem fazer o retorno na Praça Lord Cochrane, seguir pela Vasco da Gama, Vale dos Barris e acessar o Vale do Canela pela Centenário.