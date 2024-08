Carol Barcellos deixa a TV Globo após 20 anos: “Fechei um ciclo”

Após participar da cobertura das Olimpíadas Paris 2024 pela TV Globo, Carol Barcellos se demitiu da emissora. Pelo Instagram, ela publicou uma carta de despedida e repassou sobre a sua trajetória no canal, onde esteve nos últimos 20 anos.

“Olhar para trás me traz alegria! E, pra frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento. Ao contar a história da primeira maratona olímpica aberta a todos, em Paris, fechei um ciclo de 20 anos na Globo”, declarou.

1 de 5

Reprodução/ Instagram

2 de 5

Carol Barcellos

Reprodução/ Instagram

3 de 5

A repórter Carol Barcellos, com o microfone da Globo, se emociona ao comentar no Mais Você a morte da lenda do vôlei Isabel Salgado – Metrópoles

Globo/Reprodução

4 de 5

Marcelo Courrege e Carol Barcellos

Reprodução/Instagram

5 de 5

Carol Barcellos

Foto: Instagram/Reprodução

A jornalista passou um pente fino sobre a sua trajetória na Globo e se mostrou orgulhosa com seu trabalho. “Por onde passei, quis levar a vocês a energia e a força do esporte, o respeito aos atletas e o amor que sinto ao contar histórias”, explicou.

Na sequência, ela falou que a saudade boa já chegou. “Comigo, também, estará o carinho por centenas de pessoas que ensinaram àquela estagiária e, depois, à jornalista. O futuro? Teremos tempo para falar sobre ele. Por enquanto: feliz em poder dizer que continuarei criando e fazendo o que amo!”, declarou.

Confira, na íntegra, o texto de Carol Barcellos: