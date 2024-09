Carol Lemke reflete sobre superação e saudade em “Ontem”

A cantora e compositora Carol Lemke lança em 26 de setembro seu novo single, “Ontem”, após colher bons frutos com o pop rock “De Leve”. A faixa, escrita pela própria artista em parceria com Léo Chamoun, traz uma mensagem profunda sobre os desafios emocionais de um pós-término. O novo single da revelação capixaba conta com a produção de Sérgio Fouad, produtor renomado que trabalhou com Titãs e Zeca Baleiro, além de Bruno Câmara, que tem colaborações com Daniel.

Sob o selo da Youngr Records, de Bruno Martini, atração do Lollapalooza 2025, Gabi Bonadio, filha de Rick Bonadio, Lemke descreve a novidade como uma forma de compartilhar as dificuldades de superar um grande amor, especialmente nos primeiros meses após o fim de um relacionamento e conta que a sonoridade segue na linha de seus últimos lançamentos:

“Essa música foi uma composição muito importante pra mim, passa muito sentimento sobre aqueles 2 primeiros meses depois do término, que você se força a esquecer todos os planos feito com a pessoa que você mais amou e não tá junto mais. É um pop leve.”, revelou.

No single, a letra reflete sobre as tentativas de seguir em frente, mas a dificuldade de superar realmente o que foi vivido. Lemke canta sobre as memórias que voltam à mente, as saudades que permanecem e o esforço para continuar vivendo, mesmo que, no fundo, ainda exista uma grande conexão com o passado. O refrão expressa essa luta interna, enquanto a melodia pop leve traz um tom envolvente e acessível.

Próximos passos

Após o lançamento de “Ontem”, Carol Lemke planeja continuar lançando novos singles. Seu objetivo é explorar diferentes facetas da própria musicalidade e encontrar sua voz artística de forma definitiva. A cantora demonstra interesse em evoluir na cena musical e afirma que está em busca de novas colaborações e projetos que ajudem a moldar seu estilo e identidade musical.