Carolina Dieckmann conta que teve casa invadida por macacos: ‘Quebraram tudo’

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Carolina Dieckmann, 46, usou as redes sociais para contar que teve a casa invadida neste sábado (25). O imóvel, localizado no bairro de São Conrado, na zona Sul do Rio de Janeiro, cercado por muitas árvores e áreas de mata, foi ocupado por macacos. Segundo a atriz, os animais deixaram um rastro de destruição.

Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz mostrou que os bichos espalharam a comida de seu gato de estimação, Chilli, por vários cômodos e ainda quebraram vidros dentro de casa. “Ai, que delícia. Os macacos entraram aqui, derrubaram a comida do Chilli, quebraram tudo. Que delícia, de sujeira, de vidro”, começou Carolina, reclamando na publicação.

Ela, que vai interpretar a personagem Leila no remake de “Vale Tudo” (papel vivido pela atriz Cássia Kis na versão original, de 1988), não escondeu a irritação e tratou logo de limpar a casa. “Os macacos decidiram acordar no sábado e fazer m*. Por que você deixou eles entrarem, Chilli?”, disse.

Construída em 2015, a mansão da atriz tem 843 metros quadrados, quatro suítes, sauna, cozinha, duas salas, garagem, quadra poliesportiva e campo de futebol, além de vista para a Pedra da Gávea e o mar.

