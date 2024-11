Carolina Ferraz reage após ter a aparência criticada: “Não dá conta”

Curtindo dias de sol, Carolina Ferraz usou as redes sociais, nesta sexta-feira (8/11), para desabafar sobre a pressão estética que vem sofrendo. Aos 57 anos, a apresentadora deu uma lição de autoestima ao reagir às críticas que vem recebendo por conta do corpo.

“Fiquei surpresa com as reações das pessoas quando disse que estava passando férias sozinha. Muitas falaram: ‘Nossa, sozinha? Mas por quê?’ Eu não entendo isso. Tem gente que não dá conta de estar só com ela mesma”, começou numa sequência de stories no Instagram.

Carolina completou afirmando que é adepta da solitude, embora se anime ao frequentar círculos sociais: “Eu me aguento, acho um prazer estar comigo. Eu gosto de conhecer gente, mas também gosto muito de ficar sozinha”.

Em seguida, a atriz falou sobre seu peso, que vem chamando atenção dos internautas. “A vida inteira fui super magra, muito mais magra do que sou hoje. Inclusive, já cheguei a pesar 54, 55 kg. Hoje, estou com 60 kg e estou ótima, me sentindo muito bem”, ressaltou.

Ferraz prosseguiu: “Estou super bem e não estou tão magra assim, mas estou bem. Se a gente engorda, está feia porque está gorda; se emagrece, está feia porque está magra; se envelhece, está feia porque está velha”.

Por fim, Carolina Ferraz ressaltou que se sente plena e realizada, independente dos julgamentos que recebe na web. “Eu estou bem. Tenho 57 anos, trabalho, tenho duas filhas lindas, amigos maravilhosos. Estou feliz da vida, me achando lindíssima, maravilhosa, e é isso”, concluiu.