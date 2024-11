Carpini mostra confiança para próximos jogos do Vitória: “Ainda vivemos um bom momento”

A derrota para o Corinthians, no último sábado (9), no Barradão, interrompeu uma sequência de quatro jogos de invencibilidade do Vitória no Campeonato Brasileiro. Com o tropeço, o Rubro-Negro, que vinha de um empate diante do Atlético-MG e vitórias contra RB Bragantino, Fluminense e Athletico-PR, voltou a ficar mais próximo da zona de rebaixamento. Atualmente, a diferença para o RB Bragantino, que abre o Z4, é apenas de dois pontos.

Apesar da derrota no último sábado, o técnico Thiago Carpini destacou que o Leão “ainda vive um bom momento” na competição e focou às atenções no duelo contra o Criciúma, marcado para o próximo dia 20, às 16h30, no Estádio Heriberto Hulse, pela 34ª rodada da Série A.

“A gente ainda vive um bom momento apesar da derrota. Nas últimas cinco rodadas, essa foi a primeira derrota. Nós temos mais cinco rodadas pela frente, se a gente repetir esse cenário, que não é fácil (…) Mas vamos pensar no Criciúma, um confronto direto, que a gente precisa recuperar, nos fortalecemos e agora é página virada. Corinthians ficou para trás e agora é pensar no Criciúma”, disse o treinador em entrevista coletiva após perder por 2 a 1 para o Corinthians.