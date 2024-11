Carpini reafirma que Vitória segue lutando contra Z4: “Ainda não podemos falar de um outro passo”

Na noite deste sábado (23), o confronto entre Botafogo e Vitória terminou em um empate por 1 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Brasileirão. Alerrandro marcou para o Leão aos 19 minutos do primeiro tempo. Aos 42 da segunda etapa, Tiquinho Soares cabeceou dentro da pequena área e a bola desviou em en Wagner Leonardo, fazendo com que fosse parar no fundo das redes. Na coletiva pós-jogo, Thiago Carpini afirmou que a luta do Vitória segue visando objetivo da permanência na Série A.

“Eu acho que o primeiro tempo foi muito bem controlado e se a gente tivesse caprichado um pouco mais, poderíamos ter ampliado o placar e aí o resultado seria outro. Mas enfim, estamos contentes com o empate, essa não é a nossa briga. Não é a nossa competição. Viemos para dois jogos fora de casa e de seis pontos, fizemos quatro. Então o aproveitamento está excelente. Nossa briga ainda é contra o rebaixamento, não acredito que com 42 (pontos) nós estamos livres, não atingimos ainda o objetivo maior do clube na competição, que é a permanência. Então nós não podemos ainda falar de um outro passo”, explicou Thiago Carpini.

Durante a coletiva, o técnico utilizou o espaço para demonstrar a insatisfação com a postura da comissão do Botafogo após o apito final.