Carrefour Brasil assina contrato para vender 15 propriedades por R$ 725 milhões

O Carrefour Brasil comunicou a venda de 15 propriedades para o fundo Guardian Real Estate (GARE11) por um total de R$ 725 milhões. Essa transação inclui contratos de locação na modalidade “sale-leaseback”, que terá um prazo inicial de 13 anos, com possibilidade de renovação por mais cinco anos. Essa estratégia visa assegurar a continuidade das operações da rede. Os custos mensais com aluguel estão estimados em cerca de R$ 4,8 milhões. A conclusão da transação está condicionada à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e deve ser finalizada ao longo de 2024. A empresa destacou que essa venda é parte de uma estratégia para liberar valor de seu portfólio imobiliário.

Além disso, o Carrefour Brasil está considerando outras operações relacionadas a seus ativos imobiliários. A iniciativa reflete um movimento da empresa para maximizar os retornos para seus acionistas, ao mesmo tempo em que mantém a operação de suas lojas. A venda é vista como uma forma de otimizar a gestão de seus bens. Com essa ação, o Carrefour busca não apenas fortalecer sua posição financeira, mas também explorar novas oportunidades no mercado imobiliário.

