Carrefour fecha 29 lojas autônomas em condomínios de São Paulo e ABC Paulista

O Carrefour anunciou o fechamento de 29 lojas autônomas localizadas em condomínios na região de São Paulo e no ABC Paulista, uma decisão que pegou os moradores de surpresa. A empresa confirmou que essa medida faz parte de sua estratégia de negócios, que agora não contempla mais esse modelo de operação. A companhia havia investido nesse formato nos últimos dois anos, mas decidiu se afastar dele. Uma síndica de um dos condomínios afetados manifestou sua surpresa, uma vez que a loja em questão apresentava um bom fluxo de clientes. Diante do fechamento, o condomínio está em busca de alternativas para preencher o espaço deixado pela rede de supermercados. Já surgiram propostas de outras empresas do setor, como o Hirota, que está interessada em aumentar sua presença na área.

Especialistas do setor analisam que o modelo de lojas autônomas não se mostra viável para uma empresa do tamanho do Carrefour, que possui um faturamento superior a R$ 100 bilhões anualmente. A relação entre a receita gerada por essas lojas e os custos operacionais necessários para mantê-las não é favorável, resultando em um retorno financeiro insatisfatório para a rede. Com essa mudança, o Carrefour parece estar reavaliando suas estratégias de mercado, focando em operações que tragam maior rentabilidade.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA