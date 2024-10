Carreta derruba poste e deixa motorista preso sob fios de alta tensão

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na tarde desta segunda-feira (7/10), um acidente envolvendo uma carreta no Setor de Transporte Rodoviário de Cargas (STRC), próximo ao Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA).

Chegando no local, por volta das 13h37, as equipes se depararam com uma carreta Mercedes-Benz que havia colidido contra um poste de iluminação pública, derrubando-o e deixando o condutor preso na cabine devido à fiação de alta tensão que caiu sobre o veículo.

O motorista, identificado apenas pelas iniciais M. A. S. T., 51 anos, foi resgatado pelos bombeiros após a Neoenergia desligar a energia do poste. Ele estava consciente e orientado, mas apresentava ferimentos no rosto e relatava dores no ombro direito. A vítima foi levada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgêcia (Samu), mas o hospital de destino não foi informado.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 O incidente ocorreu por volta das 13h37, quando uma carreta caçamba Mercedes-Benz colidiu contra um poste Reprodução/CBMDF 2 de 6 O motorista, de 51 anos, foi resgatado pelos bombeiros após a Neoenergia efetuar o desligamento da energia do poste Reprodução/CBMDF 3 de 6 Ele estava consciente e orientado, mas apresentava ferimentos no rosto e relatava dores no ombro direito Reprodução/CBMDF 4 de 6 Reprodução/CBMDF 5 de 6 Reprodução/CBMDF 6 de 6 Reprodução/CBMDF

Para evitar mais riscos, as guarnições isolaram a área, utilizaram pó de serragem para conter um vazamento de combustível da carreta e mantiveram a via totalmente interditada durante o atendimento. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para o local. As causas do acidente não foram informadas.