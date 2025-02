Carreta e caminhão tanque colidem na BR-020; motorista morre preso nas ferragens em São Desidério

Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão tanque resultou na morte de um motorista na manhã desta segunda-feira (3), na BR-020, próximo a Roda Velha, em São Desidério, no oeste da Bahia. A colisão ocorreu por volta das 8h, no km 144 da rodovia.

Segundo o Blog do Braga no local, parceiro do Baha Notícias, o motorista da carreta Scania/Bitrem relatou seguir pela BR-020 sentido a Brasília quando, ao descer a serra sob forte chuva, perdeu o controle da direção devido à pista escorregadia.

A carreta, então, invadiu a pista contrária e atingiu o caminhão tanque que seguia no sentido oposto, para Luís Eduardo Magalhães. Com o impacto da colisão, a cabine do caminhão tanque se desprendeu do chassi, que ficou preso sob a segunda carroceria do bitrem, deixando o motorista preso nas ferragens. O motorista da carreta bitrem não sofreu ferimentos.

O SAMU foi acionado, mas o motorista do caminhão tanque, de prenome Rodrigo, já estava sem vida. O Corpo de Bombeiros Militar de Luís Eduardo Magalhães foi chamado para retirar o corpo da vítima das ferragens.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência e sinalizou a via, que ficou interditada nos dois sentidos, causando congestionamentos de aproximadamente 8 quilômetros. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras.