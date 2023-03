Carreta tomba na BR-101 em Itamaraju, deixa uma vítima fatal e outra ferida

Um grave acidente na rodovia BR-101, vitimou fatalmente o condutor do veículo de carga e deixou outra pessoa ferida.

O registro do acidente foi na manhã desta quarta-feira (01) de março, na altura do KM 824, entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas.

O motorista conduzia uma carreta que acabou perdendo o controle numa curva acentuada e o veículo tombou, o homem identificado como Reinaldo Gonçalves de Carvalho (53 anos), morreu preso aos destroços do acidente.

Pessoas que transitavam pelo local, também notificaram a central do SAMU 192 e uma unidade avançada da cidade de Itamaraju, prestou atendimento a Ginalva Barbosa dos Santos Carvalho (52 anos).

Uma equipe do 18º Grupamento de Bombeiros Militar de Teixeira de Freitas, foi mobilizado para desencarceramento do corpo do motorista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local registrado o caso e orientando condutores e autoridades referente ao acidente.

Uma guia do levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo transferido para o IML de Itamaraju, onde exames periciais serão efetivados, antes mesmo da liberação aos familiares.