Carro capota próximo ao entroncamento de Salinas da Margarida

domingo, 22/12/2024 – 10h20

Por Redação

Foto: Reprodução / Blog do Valente

Um carro capotou no meio da pista, próximo ao entroncamento de Salinas da Margarida, na tarde do último sábado (21). O acidente chegou a provocar um fluxo lento na região.

Segundo informações do Blog do Valente, parceiro do Bahia Notícias, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi atendido sem complicações. As causas do acidente não foram esclarecidas pelas autoridades.

