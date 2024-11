Carro colide contra poste no bairro de Itapuã e altera trânsito

Nas primeiras horas desta quarta-feira (13), a colisão de um veículo contra um poste, que foi derrubado, causou a interdição da pista, localizada na Rua Luís Eduardo Magalhães, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Agentes da Transalvador estiveram no local para fazer correções necessárias para o trânsito na região, com desvio no trecho devido ao bloqueio parcial da pista. Profissionais da Neoenergia Coelba, também, foram acionados para garantir a segurança da área, segundo informações do site Aratu On.