Carro com três passageiros capota na BA-680 próximo a Potiraguá

Três pessoas se envolveram em um acidente na BA-680, na manhã deste sábado, em Potiraguá, no médio sudoeste baiano. Segundo informações do Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, o grupo seguia de Vitória da Conquista em direção a Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

Em meio a chuva causada por variações climáticas no estado, o carro do grupo capotou em circunstâncias ainda desconhecidas, mas ninguém ficou ferido. As imagens divulgadas pelo jornal mostram que o veículo acabou completamente destruído.