Carro de vereador fica preso em ponte no interior de Itamaraju

Período de campanha é momento exato para fazer visitas, no entanto, o veículo de um dos parlamentares de Itamaraju que acompanhava a comitiva no interior, acabou perdendo o controle e ficou pendurado numa obra em andamento, durante a tarde deste sábado (13) de abril.

O veículo utilitário modelo Toyota Hilux de cor prata, pertencente a um vereador de Itamaraju, por pouco não se tornou instrumento de um trágico acidente, a caminhonete de luxo, perdeu aderência no local tomado pelo barro e quase despencou num riacho.

Situação similar a pouco mais de um ano, vitimou casal em acidente, após carro cair de ponte, num local sem sinalização e condições ruins ou péssima de conservação.

A comitiva contou também com presença do secretário de mil utilidades, que solicitou apoio e auxiliou na retirada do veículo.

Moradores tem utilizado as redes sociais para denunciar o estado das estadas e vias de acesso a bairros ou distritos dos municípios, castigadas deste as últimas chuvas.

Apesar do susto e prejuízos, não houve relato de feridos graves no acidente.

A administração municipal deverá reparar a estrada seguindo o ditado popular, onde o “Brasileiro fecha a porta…”.