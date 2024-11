Um carro ficou completamente em chamas na manhã deste sábado (9), no bairro do Alto da Cruz, em Camaçari, ao ser abastecido com Gás Natural Veicular (GNV) em um posto de gasolina.

A explosão do veículo fez com que peças fossem projetadas para um prédio nas imediações, mas os destroços não atingiram os moradores do edifício e também não afetaram as bombas de gasolina, o que causaria um acidente maior, segundo informações site destaque1.