Carro fica destruído em engavetamento em Feira de Santana; motorista foi resgatado das ferragens

Um carro ficou destruído após um engavetamento com outros quatro veículos. O fato ocorreu nesta segunda-feira (18) em um trecho da BR-324 de Feira de Santana. Devido ao impacto, o motorista do Kwid ficou preso às ferragens. Um congestionamento foi formado na altura do Anel de Contorno e na região dos bairros 35º BI e Subaé.

Foto: Paulo José / Acorda Cidade

Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, ele foi resgatado e levado para um hospital. Outras duas pessoas também tiveram ferimentos e foram encaminhadas para atendimento médico. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde deles.

Ainda segundo o site, o acidente foi provocado por um veículo Voyage cujo motorista fugiu do local. Os outros veículos envolvidos na colisão foram um Ônix, uma pick-up Toro e um ônibus da empresa Vitória.

Os carros foram retirados da pista por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da ViaBahia, que ainda administra a rodovia.