Carro pega fogo após acidente com carreta na BR-116 e duas pessoas ficam feridas

A colisão ocorreu na altura do km 641, trecho conhecido como Serra do Mutum, e o veículo pegou fogo após o impacto. Duas pessoas ficaram feridas.

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta foi registrado na manhã deste sábado (2), feriado de Finados, na BR-116, no trecho entre Jaguaquara e Jequié, no sudoeste da Bahia.

Com o acidente, a via ficou interditada e causou um longo congestionamento no trecho. Equipes da ViaBahia foram acionadas e utilizaram um caminhão-tanque para debelar as chamas, mas o veículo já havia sido destruído pelo fogo.

O condutor da carreta não sofreu ferimentos.