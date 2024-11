Carro que explodiu em Brasília pertencia a ex-candidato a vereador que anunciou atentado na internet

O carro que explodiu na Praça dos Três Poderes na noite desta quarta-feira (13) pertencia a Francisco Wanderley Luiz, natural de Santa Catarina. Uma hora antes da explosão, ele fez uma publicação nas redes sociais com ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos presidentes das duas Casas do Congresso Nacional. Em seu perfil no Facebook, Luiz reproduzia teorias conspiratórias anticomunistas como o QAnon, populares na extrema direita americana. Em 2020, Luiz foi candidato a vereador em Rio do Sul (SC) pelo PL, partido hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Pai, Tio França não é terrorista, né? (…) Ele apenas soltou uns foguetinhos para comemorar o dia 13. Tem cheio de carniça, igual cachorro quando morre.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula