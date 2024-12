Carros da Renault reprovam em teste de segurança; veja modelos

A Latin NCAP divulgou os resultados dos testes de segurança realizados nos modelos Renault Kardian, Sandero, Logan e Stepway, todos produzidos no Brasil. As avaliações mostram realidades distintas: enquanto o Kardian obteve uma classificação de quatro estrelas, os outros modelos receberam zero estrelas.

Os testes abrangeram impacto frontal, impacto lateral e de poste, além de avaliações de chicote cervical, proteção para pedestres e sistemas de assistência à condução. Os resultados reforçam a importância de tecnologias de segurança avançadas e de padrões mais rigorosos, principalmente para os modelos mais populares.

Renault Kardian apresenta avanços importantes em segurança

O Renault Kardian, fabricado no Brasil, conseguiu quatro estrelas na avaliação da Latin NCAP. Com seis airbags e Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) de série, o modelo registrou as seguintes pontuações:

Ocupante adulto: 83,41%

83,41% Ocupante infantil: 82,92%

82,92% Proteção a pedestres e usuários vulneráveis: 47,96%

47,96% Assistência à segurança: 83,78%

O desempenho foi avaliado em diversos cenários. A estrutura foi considerada estável no impacto frontal, com proteção marginal para o peito do motorista e adequada para o passageiro. Já no impacto lateral, os airbags de cortina e de corpo garantiram boa proteção. Contudo, no impacto lateral de poste, a proteção do peito foi marginal.

Kardian apresentou boa proteção para impacto lateral (Imagem: LATIN NCAP)

Para pedestres, o modelo apresentou pontos fracos, como proteção pobre nos pilares A, e a inclusão de sistemas como Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para pedestres poderia melhorar sua classificação.

Sandero, Logan e Stepway têm zero estrelas e falhas críticas

Os modelos Sandero, Logan e Stepway (que é uma versão do Sandero) apresentaram resultados preocupantes, com zero estrelas na avaliação da Latin NCAP. Com quatro airbags de série e ESC como opcional, esses modelos registraram as seguintes pontuações:

Ocupante adulto: 32,83%

32,83% Ocupante infantil: 61,22%

61,22% Proteção a pedestres e usuários vulneráveis: 46,30%

46,30% Assistência à segurança: 0,00%

Veículos da Renault reprovaram em teste de segurança (Imagem: LATIN NCAP)

Os testes revelaram uma estrutura instável no impacto frontal e proteção marginal para o peito de motorista e passageiro. No impacto lateral, a proteção foi classificada como fraca para o peito e pobre para a cabeça.

A intrusão no compartimento do passageiro foi significativa, aumentando os riscos de lesões. Além disso, a proteção a pedestres revelou áreas críticas, como os pilares A e a borda do para-brisa, que apresentaram proteção insuficiente.

Esses modelos também não oferecem tecnologias de assistência à condução, como AEB e sistemas de manutenção de faixa, nem como opcionais, comprometendo ainda mais sua segurança geral.

Declarações da Latin NCAP sobre os resultados

Alejandro Furas, secretário-geral da Latin NCAP, destacou os avanços do Renault Kardian:

É notável o progresso da Renault com o Kardian como possível substituto da família Sandero. Os esforços da Renault para melhorar o desempenho de segurança nos modelos populares são bem recebidos pelo Latin NCAP, e esperamos ter em breve o primeiro modelo cinco estrelas da marca no Latin NCAP. O desempenho do Sandero reflete os esforços passados da Renault, que já em 2019 mostraram uma reação positiva ao adicionar bolsas de ar laterais de cabeça e tórax como padrão. O Kardian estabelece um novo ponto de referência para o fabricante em termos de segurança, o que gostaríamos de ver refletido em todos os seus modelos no futuro. O Latin NCAP faz um apelo aos governos para implementar uma rotulagem obrigatória de segurança veicular com classificações de estrelas, para que a informação ao consumidor esteja disponível para todos os compradores de veículos e administradores de frotas. Alejandro Furas, secretário-geral do Latin NCAP

Stephan Brodziak, presidente da Comissão Diretiva da Latin NCAP, reforçou a necessidade de melhorias:

O Renault Kardian representa um passo encorajador para uma maior proteção dos ocupantes por parte da Renault, mostrando seu compromisso com a melhoria da segurança veicular. No entanto, ainda é necessário aumentar a segurança oferecida aos usuários vulneráveis nas vias, tanto em termos de segurança passiva, melhorando o resultado na proteção de pedestres, quanto com a inclusão de tecnologias de assistência à condução, como o frenamento autônomo de emergência, que estão cada vez mais presentes. É urgente que os governos promovam a transparência e a melhoria contínua na segurança veicular. A adoção de um sistema de rotulagem obrigatório com classificações de estrelas, como o proposto pelo Latin NCAP, garantirá que os consumidores e administradores de frotas possam tomar decisões informadas, ao mesmo tempo que gera uma pressão de mercado para que os fabricantes elevem os padrões de segurança em todos os seus modelos comercializados em nossa região. Stephan Brodziak, presidente da Comissão Diretiva do Latin NCAP

