Carros elétricos: qual é o saldo de 2024?

Os veículos elétricos (EVs) continuam ganhando terreno no mercado global, impulsionados por avanços tecnológicos, políticas de incentivo e a crescente demanda por alternativas sustentáveis no setor automotivo.

Em 2024, apesar de desafios como a incerteza econômica e mudanças políticas, o mercado de EVs viu um crescimento notável, com destaque para a China, que se consolidou como líder nesse setor.

Enquanto o mercado europeu e norte-americano também seguem em expansão, o cenário ainda é marcado por ajustes nas políticas de subsídios e a adaptação dos consumidores a novos modelos com maior autonomia e preços mais acessíveis.

O avanço dos veículos elétricos é uma parte fundamental da transição para a energia limpa, já que o transporte rodoviário é responsável por uma grande parcela das emissões globais de carbono.

A adoção de veículos elétricos pode desempenhar um papel decisivo no combate às mudanças climáticas, e, neste contexto, 2024 se apresenta como um ano de crescimento contínuo para os veículos elétricos. Vamos conferir alguns dos movimentos mais importantes do ano no setor.

1. Crescimento global de vendas

Em 2024, o mercado global de veículos elétricos (EVs) cresceu 25% em relação ao ano anterior, com 15,2 milhões de unidades vendidas até novembro. A maior parte desse crescimento ocorreu na China, o maior mercado automotivo do mundo, onde os EVs atingiram 50% das vendas de carros novos em julho.

2024 marcou o avanço da adesão por veículos elétricos no mundo todo – Imagem: Michael Fousert/Unsplash

2. Mercado de EVs ganhando espaço

Vários países observaram aumentos significativos na participação de veículos elétricos.

O México, por exemplo, vendeu cinco vezes mais EVs em 2024, principalmente da marca chinesa BYD.

Já países como o Reino Unido e a Turquia também tiveram crescimento notável, enquanto a França e a Alemanha viram uma queda nas vendas.

3. Tesla Model Y é líder em vendas globais

O Tesla Model Y foi o veículo elétrico mais vendido globalmente e nos Estados Unidos, seguido pelo Tesla Model 3. Ambos os modelos, que receberam incentivos fiscais nos EUA, continuam a ser líderes no mercado de EVs, com o Model Y sendo um dos carros mais acessíveis da Tesla.

4. Mudanças na Tesla

Embora a Tesla ainda detenha uma grande fatia do mercado global de EVs, sua participação está diminuindo. Em 2024, a participação da Tesla foi de 17% no mercado mundial e 49% nos EUA. Isso se deve ao aumento das vendas de outras montadoras como GM, Ford e Honda, que estão oferecendo mais modelos elétricos a preços variados.

5. Liderança da Tesla no mercado

Apesar da queda na sua participação de mercado, a Tesla continua sendo a montadora de veículos mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de US$ 1,4 trilhão. Isso reflete sua posição dominante no setor de veículos elétricos e sua influência contínua na indústria automobilística global.

A Tesla, antes soberana, vai dividindo o espaço com outras montadoras que fabricam EVs – Imagem: buffaloboy/Shutterstock

As informações são do site TechXplore.

