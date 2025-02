Carros mais caros? Taxa de Trump contra China, Canadá e México deve afetar indústria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu nesse sábado (1) a promessa que havia feito durante a campanha e anunciou uma taxação geral de 25% contra produtos vindos do Canadá e México (embora haja uma exceção que mantém a taxa em 10% para o petróleo canadense), e 10% contra produtos chineses. Os países afetados prometem retaliação e uma das indústrias mais afetadas deve ser a automotiva.

De acordo com o jornal The New York Times, Trump alega que a medida visa proteger a indústria americana e evitar a entrada de imigrantes ilegais vindos do México e do Canadá (o presidente ainda acusou o governo mexicano de possuir acordos com cartéis de drogas).

A taxação contra os principais parceiros econômicos dos EUA foi rapidamente criticada pelos três países, que afirmam que a população americana deve ser duramente afetada com as tarifas (tanto as impostas por Trump, quanto as impostas por México, Canadá e China como retaliação).

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau diz que o país retaliará aplicando tarifas de 25% sobre US$ 106 bilhões em produtos americanos. O Ministério do Comércio da China criticou duramente a decisão de Trump e promete denunciar o país na Organização Mundial do Comércio (OMC).

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, rejeitou as sugestões dos EUA de que seu governo está colaborando com traficantes de drogas. Ela diz que seu governo introduzirá medidas retaliatórias, incluindo tarifas, contra os EUA.

Taxas foram uma das principais promessas de campanha de Trump, e ele lançou outras adicionais, como um imposto sobre semicondutores de Taiwan.

Taxas de Trump pode deixar os carros mais caros

Trudeau, afirmou (aos americanos) que as novas taxas “colocarão seus empregos em risco, potencialmente fechando as fábricas de montagem de automóveis americanas e outras instalações de fabricação. Elas aumentarão os custos para você, incluindo comida nos supermercados e gasolina na bomba.”

(Imagem: Rebecca Cook/Reuters)

David Adams, presidente de um grupo comercial que inclui as operações de fabricação canadenses da Honda e da Toyota, disse ao jornal americano que as tarifas farão com que as montadoras de ambos os lados da fronteira fechem rapidamente as linhas de montagem.

Segundo Adams, o impacto nos automóveis deve ser muito amplo, porque a indústria é muito interconectada. “Não é uma boa situação”, disse Adams, presidente da Global Automakers of Canada.

“O comércio de automóveis norte-americano é essencial para o sucesso da Honda globalmente e esperamos uma resolução rápida que forneça clareza e estabilidade em toda a região”, disse a Honda.

A explicação é que mesmo as fábricas que atuam nos EUA importam peças de montagem de outras partes do mundo, incluindo China e Canadá, e isso pode dificultar a indústria americana.

Quase todas as grandes montadoras que operam nos EUA têm pelo menos uma fábrica no México, incluindo as seis montadoras mais vendidas, que responderam por mais de 70% das vendas nos EUA em 2024.

