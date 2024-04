Carta Capital ganha anúncios sob Lula; Jovem Pan perde 99%

Publicidade federal para revista, que tem linha editorial mais alinhada a ideias de esquerda, foi maior que a de ‘O Globo’, ‘Folha de S. Paulo’ ou ‘Estadão’

Veículos com linha editorial mais alinhada ao que defende o governo passaram a receber repasses de publicidade federal da administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) depois de 4 anos sem receber dinheiro sob o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A revista Carta Capital recebeu R$ 1,1 milhão em anúncios em 2023. É mais do que outros jornais ou revistas da mídia tradicional, como O Globo, Estadão ou Folha de S. Paulo. O site Brasil247, também com linha editorial mais alinhada à esquerda, teve R$ 745 mil.

Já a emissora Jovem Pan, editorialmente mais alinhada à direita, teve um recuo de 99% na verba de publicidade. Foi de R$ 6,6 milhões no último ano de Bolsonaro para R$ 90 mil no 1º ano de Lula. Sob o governo de Bolsonaro, o veículo havia aumentado os seus ganhos.

Os dados, corrigidos pela inflação, são de levantamento do Poder360 junto ao Planejamento de Mídia do Sicom (Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal), um base de informações que reúne os pagamentos publicitários do Planalto e ministérios desde 2019.

A reportagem pediu, na noite de 6ª feira (5.abr), um posicionamento à Secom (Secretaria de Comunicação Social) sobre a mudança no padrão de pagamentos publicitários. Até a publicação deste texto, não havia recebido uma resposta.

Em reportagem anterior sobre publicidade federal, a assessoria do órgão enviou nota dizendo que a veiculação segue critérios técnicos e que não comentaria comparativos com o governo anterior.

Também disse na nota que há possíveis distorções na base de dados da Sicom, usada pela reportagem. Para a Secretaria de Comunicação, a interpretação dos dados está errada. Questionada sobre os dados e a interpretação que seriam os corretos, a Secom não os enviou ao Poder360.

Leia mais sobre a publicidade estatal:

Lula gastou 61% a menos que Bolsonaro em campanha contra a dengue; Saiba quais foram as maiores campanhas do governo em 2023; Lula deu 60% de publicidade a mais do que Bolsonaro para “Globo”; Lula privilegia propaganda na TV e reduz inserções na internet; Publicidade estatal perdeu transparência em 2017 sob Temer. Jornalistas representantes dos veículos com linha editorial mais alinhada à esquerda também tiveram aproximação com o governo atual e foram chamados para um café da manhã no Palácio do Planalto em fevereiro de 2023.

Na ocasião, o presidente recebeu jornalistas de 41 veículos de mídia apresentados como “independentes” ou “alternativos” pela Presidência da República. A maior parte deles se identifica como de esquerda tem linha editorial alinhada a ideias defendidas pelo governo petista.

VEíCULOS TRADICIONAIS Lula voltou gastar com publicidade estatal para jornais e revistas tradicionais em seu 1º ano de volta ao Palácio do Planalto. Anúncios feitos pela Secom e ministérios a 7 veículos pesquisados pelo Poder360 saíram de R$ 117.000 em 2022, sob Bolsonaro, para R$ 3,2 milhões no 1º ano do petista.

Os repasses ainda estão abaixo do último ano de Michel Temer. Em 2018, a publicidade para o mesmo grupo de veículos foi de R$ 16,4 milhões. Os dados dessa época consideram apenas pagamentos da Secom. Só a partir de 2019 há dados para os ministérios.

O veículo que mais recebeu dinheiro de acordo com os dados do Sicom foi o jornal O Globo, com R$ 909 mil em anúncios em 2023. Folha de S.Paulo (R$ 694 mil) e Veja (R$ 513 mil) vêm na sequência.

Os valores acima compreendem anúncios impressos e nos sites desses veículos, que tiveram uma alta atípica de assinantes em 2023 por causa de uma nova política que contabiliza assinaturas de valores pequenos (menos de R$ 2 por mês). Nesse contexto, como mostrou em janeiro o Poder360, a Folha lidera o número de assinaturas digitais pagas (756 mil). O diário paulistano é seguido pelo carioca O Globo (348 mil).

Uma mudança metodológica contábil do IVC (Instituto Verificador de Comunicação, controlado pelos próprios jornais) em 2023 permitiu aos veículos considerarem como assinantes quem paga ao menos R$ 1,90. Antes, a regra era diferente: só valeria se a assinatura fosse 10% do preço total que custaria para comprar em banca, por 30 dias, o veículo na versão impressa. Na prática, não houve aumento relevante de leitores em 2023, mas apenas uma nova forma de contar o número de assinantes.

Metodologia Os dados do levantamento desta reportagem incluem os gastos com publicidade realizados pela Secretaria de Comunicação e outros ministérios. Estão fora os recursos investidos por empresas estatais.

O Poder360 corrigiu todos os valores pela inflação. No caso da Jovem Pan, que tem uma rede de rádios afiliadas, os anúncios a esses veículos também foram considerados.

Os dados referentes à publicidade das empresas estatais não estão disponíveis. O governo federal ofereceu um nível de transparência maior de 1999 (sob a Presidência de Fernando Henrique Cardoso) até 2016 (final da administração da petista Dilma Rousseff). Só que, em 2017, deixaram de ser mostrados os dados das estatais, num retrocesso de transparência durante o governo de Michel Temer. Foi quando deixou de funcionar o IAP (Instituto para Acompanhamento da Publicidade). A entidade era a responsável por coletar e organizar os dados sobre a publicidade da União.

O IAP era um órgão paraestatal sediado em São Paulo, financiado por um percentual mínimo extraído do faturamento das agências de publicidade com contratos junto ao governo federal e empresas públicas. À época, custava R$ 1,4 milhão por ano (pouco mais de R$ 100 mil por mês).

Em março de 2017, entretanto, as agências decidiram interromper o financiamento e o governo de Michel Temer não quis reagir.

PODER360 O Poder360 também recebeu publicidade estatal federal nos últimos anos. Sua receita publicitária, entretanto, vem majoritariamente de parceiros comerciais na iniciativa privada. O Código de Conduta deste jornal digital expressa que esta é uma “empresa plural, apartidária, que pratica um jornalismo crítico, mas procura de maneira obsessiva ser isenta, neutra e imparcial no trabalho diário de informar seus leitores”.

O Código de Conduta também tem uma determinação sobre transparência: “O Poder360, seus jornalistas e demais funcionários serão sempre transparentes e honestos com o público. Esta é a única forma de construir a relação de confiança indispensável no jornalismo profissional”.

A audiência do Poder360 varia de 7 milhões (em meses mais curtos e com feriados, como fevereiro) a 10 milhões de visitantes únicos. Trata-se de um volume de leitores que supera com folga o de todos os outros veículos jornalísticos nativos digitais no Brasil e que fazem a cobertura de assuntos relacionados ao poder, lato sensu.

Eis os valores recebidos pela veiculação de publicidade estatal federal pelo Poder360, segundo dados que constam do Sicom (Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal):

2019 – não recebeu recursos; 2020 – R$ 47.252; 2021 – R$ 281.259; 2022 – R$ 83.373; 2023 – R$ 434.980.