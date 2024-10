Cartão do Bolsa Família não poderá ser utilizado em bets

O governo brasileiro anunciou recentemente uma medida significativa para impedir o uso do cartão do Bolsa Família em casas de apostas online, popularmente conhecidas como “bets“. Esta decisão foi comunicada pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que afirmou que a medida já está em fase de implementação técnica. O objetivo principal é restringir o uso dos cartões do programa social para pagamentos em plataformas de apostas, uma ação que já recebeu o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A preocupação do governo se justifica pelo grande número de brasileiros envolvidos em apostas online. Atualmente, cerca de 52 milhões de pessoas participam dessas atividades e 3 milhões desses participantes são beneficiários do Bolsa Família. Para combater essa situação, o governo planeja não apenas bloquear o uso do cartão do Bolsa Família para apostas online, mas também implementar um veto ao uso de cartões de crédito para o mesmo propósito.

O ministro Wellington Dias enfatizou que o procedimento estabelecido pelo governo define um limite zero para pagamentos a casas de apostas com o cartão do Bolsa Família. Além das restrições financeiras, o governo está conduzindo investigações sobre possíveis casos de lavagem de dinheiro e o uso irregular de CPFs de beneficiários do programa. Um parecer técnico do Banco Central revelou dados preocupantes: somente em agosto deste ano, 5 milhões de pessoas de famílias beneficiárias do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em apostas online via Pix.

Publicado por Luisa Cardoso