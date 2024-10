Casa Branca confirma viagem de Biden à Alemanha; foco deve ser Oriente Médio e Ucrânia

A Casa Branca confirmou viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Alemanha nesta semana. A viagem havia sido adiada na semana passada devido à passagem do furacão Milton pela Flórida. Na ocasião, havia a expectativa de que Biden se encontrasse com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, para abordar a situação no Oriente Médio e na Ucrânia.

Segundo a Casa Branca, Biden deve chegar ao país europeu na quinta (17) e regressar à Washington já na noite de sexta (18). De acordo com informações da revista Spiegel, o conflito no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia estão entre os temas a serem tratados. A agenda oficial dos compromissos de Biden na Alemanha ainda não foi divulgada.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes