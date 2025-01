Casa Branca considera ilegítima a posse de Nicolás Maduro

A posse de Nicolás Maduro para um terceiro mandato na presidência da Venezuela foi considerada “ilegítima” pela Casa Branca. Em uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (10) a secretária de imprensa do governo dos Estados Unidos, Karine Jean-Pierre, afirmou que Maduro demonstrou um claro desprezo pela democracia. Além de comentar sobre a situação na Venezuela, Jean-Pierre também se referiu ao recente relatório de emprego dos EUA, que revelou a criação de 256 mil novas vagas em dezembro. Ela destacou que, sob a administração do presidente Joe Biden, este é o primeiro governo a registrar crescimento no número de empregos em todos os meses de sua gestão.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA