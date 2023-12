Casa Branca divulga “zap” de Joe Biden em ação nas redes sociais

A Casa Branca divulgou, nessa quarta-feira (27/12), um número de telefone pelo qual os cidadãos norte-americanos podem entrar em contato com o presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, seja por ligação ou mensagem de texto.

Em postagem com tom descontraído, o perfil da Casa Branca no X (antigo Twitter) escreveu: “Ligue, bipe se quiser falar com o presidente Biden.” Além disso, a publicação tinha o contato: (302) 404-0880.

Confira o “vaza zap” do presidente:

Call him, beep him if you want to reach President Biden.

(302) 404-0880. pic.twitter.com/I2A3rymRNA

— The White House (@WhiteHouse) December 27, 2023

Biden tenta agir antes das eleições Essa movimentação é uma tentativa do governo norte-americano de aproximar o chefe de Estado da população. Isso porque 2024 marca o início da corrida eleitoral à presidência dos EUA, na qual, Biden já indicou buscar a reeleição.

A ação ainda gerou uma onda de memes nas redes sociais. Os internautas brincaram com o uso do bipe, também conhecido como pager, dispositivo popular nas décadas de 1980 e 1990 — precursor dos telefones.

No entanto, outra parte da internet encarou a postagem com tom mais “crítico”. Entre os comentários mais fortes, há pedidos de renúncia, ofensas à família Biden, em especial o filho Hunter, além de mostrar desaprovação da gestão do dem0crata.

“Bip para ele? Como se ele fosse o traficante de drogas de Hunter?”, escreveu um usuário. “E se quisermos que ele renuncie? Mesmo número?”, disse outro.