Casa Branca nega falas de Trump sobre reconstrução e ocupação de Gaza

Um dias após Donald Trump falar em ocupar e reconstruir a Faixa de Gaza, a Casa Branca negou que os planos norte-americanos para o enclave palestino sejam os mesmo informados pelo presidente dos Estados Unidos. O recuo aconteceu nesta quarta-feira (5/2), durante coletiva de imprensa da porta-voz do governo, Karoline Leavitt.

Ameaças de Trump

Nos primeiros dias de seu novo mandato, Trump sugeriu expulsar palestinos da Faixa de Gaza.

De acordo com Trump, a população do enclave palestino pode ser deslocada para países como a Jordânia e Egito.

Além disso, o presidente dos EUA falou em ocupar e reconstruir a Faixa de Gaza.

Na terça-feira (5/2), Trump expressou o desejo de ocupar Gaza com o objetivo de “criar um desenvolvimento econômico” para a região. A declaração foi feita durante a visita do premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, aos EUA.

Para a Casa Branca, no entanto, esse envolvimento não significa que o governo norte-americano pagará a reconstrução de Gaza. Além disso, Leavitt informou que tropas dos EUA não devem ser enviadas para o território que pertence aos palestinos.

A pasta também negou as falas de Trump sobre deslocar, permanentemente, a população do local. De acordo com a porta-voz da Casa Branca, o presidente norte-americano trabalha em um cenário de “realocação temporária” dos palestinos em Gaza.