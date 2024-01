Casa caiu: preso do semiaberto fingia ser policial para curtir festa

Um detento do regime semiaberto acabou detido mais uma vez, por um motivo inusitado, em Caldas Novas (GO). Para dar uma “carteirada” em uma festa, ele se vestiu e se passou por policial. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (13/1).

O homem se passava por policial penal em um evento musical, com direito a camiseta com o brasão da corporação e carteira funcional falsificada. Ele só não esperava que a própria Polícia Penal, essa sim com agentes verdadeiros, fosse atuar na festa.

Uma equipe da 4ª Coordenação Regional Prisional trabalhava para coibir a entrada de presos monitorados por tornozeleira eletrônica na festa. Foi quando eles perceberam o indivíduo se passando por um colega deles, tentando entrar na área de acesso dos convidados do evento.

Os agentes verdadeiros questionaram o homem, que chegou até a tentar manter a versão falsa, cheia de detalhes. O detido do semiaberto disse que estava no evento para localizar e prender quatro integrantes de uma organização criminosa especializada em furto de celulares em Goiânia.

A história chamou atenção do policial pena Américo Rufino, que sabia que não havia preso monitorado de Goiânia em Caldas Novas.

“Indaguei ao suspeito quais seriam os nomes dos supostos criminosos. O indivíduo disse que postaria os nomes em um grupo e mostrou uma foto de diversas pessoas que supostamente integrariam a organização criminosa”, disse.

O policial fake começou a ficar nervoso com as perguntas, até que “a casa caiu”. Os agentes viram que o nome dele não constava na lista de policiais penais autorizados a trabalhar no evento. Ele foi levado até os integrantes do Grupo de Intervenção Tático (GIT) para realizar a identificação, quando tentou fugir e tirou a camiseta do uniforme da Polícia Penal de Goiás.

“Ao ser abordado, ele confessou que não era policial penal. Durante a análise de informações, foi constatado que o indivíduo cumpre pena no regime semiaberto, em Goiânia. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caldas Novas”, informou a Polícia Penal.