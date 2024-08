Casa de advocacy para o movimento negro será inaugurada em Brasília

A casa Hub Peregum, destinada a prestar serviços de advocacy para movimentos negros, será inaugurada em Brasília na próxima terça-feira (27/8).

O projeto é uma iniciativa do Instituto de Referência Negra Peregum, desenvolvido em parceria com as organizações do movimento Negro UNEafro Brasil, a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq), a Agência Alma Preta e o Instituto Nós em Movimento.

O Hub Peregum tem o objetivo de pautar nacionalmente as agendas antirracista, de justiça e igualdade social e equidade racial. A atuação do projeto irá focar nos Três Poderes e em entidades internacionais.

Uma das missões é pressionar o governo Lula a cumprir políticas antirracistas, apoiar integrantes negros do Palácio do Planalto e diversificar cargos em posições estratégicas para o avanço de políticas de igualdade e justiça social.

A inauguração do HUB Peregum será no Lago Sul e, entre os convidados, estão deputados, ministros e lideranças governamentais e da sociedade civil.

