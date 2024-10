Casa de Apostas Arena Fonte Nova inicia cadastramento da Biometria Facial; saiba como fazer

“O primeiro benefício é a identificação do torcedor. Hoje, todo mundo sabe que a carteirinha de sócio QR code são transferíveis para uma pessoa que você não sabe quem é. Com a implementação da biometria facial, o ingresso passa a ser a sua face. Você não precisa mais trazer celular para apresentar um QR code, não precisa mais trazer carteirinha de sócio, é somente a face, que passa a ser o seu ingresso. Com isso, a gente consegue identificar cada pessoa que está aqui dentro. Isso é muito importante não só para questão de segurança pública, mas também para o próprio Bahia e para a Arena Fonte Nova, que vão saber quem é o torcedor que está aqui dentro”, disse Ricardo.

Durante evento realizado na última quarta-feira (23), Ricardo Cadar, CEO da Bepass, lembrou que a implementação faz parte a Lei Geral do Esporte e explicou os benefícios da tecnologia na Casa de Apostas Arena Fonte Nova e diversos estádios, como o Allianz Parque, casa do Palmeiras e primeira praça esportiva brasileira a ter a tecnologia adotada.

A Biometria será implementada gradualmente, com início em novembro e finalização até o terceiro jogo do Bahia em casa na temporada de 2025. As demais áreas seguirão uma programação que será divulgada com antecedência nos meios de comunicação oficiais da Fonte Nova.

A Casa de Apostas Arena Fonte Nova iniciou, nesta terça-feira (29), o cadastramento da Biometria Facial para acesso aos jogos do Bahia. O sistema começará a ser implementado já em novembro, e a partida entre Bahia e Palmeiras, pelo Brasileirão, será a inaugural da tecnologia. Vale lembrar que o sistema será implantado gradualmente e ocorrerá antes do prazo estabelecido pela Lei Geral do Esporte, que exige a implantação da biometria facial em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas até junho de 2025.

SAIBA COMO FAZER O CADASTRAMENTO:

A jornada do torcedor do cadastro é por meio de direcionamentos. Tanto no site da Arena Fonte Nova, quanto no Site da Bepass, quanto no portal do sócio, os torcedores serão encaminhados para um link de cadastro, que dará no aplicativo para a realização.

Já no sistema da Bepass, será realizada a captura da biometria, mediante uma fotografia. Como funciona também em alguns aplicativos de bancos, o cadastro do documento também deverá ser realizado e uma foto da pessoa com o documento será capturada para comprovação dos dados.

A primeira tela do sistema de biometria será para o torcedor inserir o CPF. Depois é só seguir com o processo. Será fornecido uma aba de dicas para que a captura da imagem saia de forma mais clara possível, evitando assim, erros. Antes de tirar a foto, a pessoa deverá autorizar que o site tenha acesso à câmera do dispositivo.

Na hora da foto é necessário estar com o rosto visível, portanto, cabelo, óculos e boné não são permitidos. O enquadramento necessário será indicado na tela. Após o registro da fotografia, será feita uma verificação. Caso aprovada pelo sistema, a pessoa terá a opção de manter ou não a foto. Feito isso, o próximo passo é o cadastro do documento.

Para realizar o cadastro do documento, a documentação precisa estar em um bom estado e dentro da validade. A captura será feita tanto da frente quanto do verso do documento escolhido.