Casa de Betty promove o Esquente da Rainha nesta quarta-feira

O clima para a festa de Iemanjá já tomou conta de Salvador. Nessa quarta-feira (1º), o chef e mixologista Dan Morais fará comidinhas e coquetéis para saudar Iemanjá, em parceria com o Aviator Gin, primeiro gin baiano premiado internacionalmente.

O Esquente da Rainha será realizado na Casa de Betty, o lugar mais instagramável da cidade, comandado por Paula Magalhães e Léo Amaral, do Brechó da Betty, e pela ilustradora e jornalista Marília Gabriela Cruz.

Além dos bons drinks e do menu de comer rezando, os convidados vão curtir um som de vitrola, bater altos papos, garimpar produtos de moda, decoração e skin care das parceiras Guapa (multimarcas) e N Black e degustar as sobremesas do Buffet Torre de Açúcar.

Quem quiser conhecer o acervo do Brechó da Betty pode acessar o perfil do Insta: @brechodabetty.

Sobre a Casa de Betty

Um lugar preparado para proporcionar experiências visuais, encontros, trocas e momentos. O charmoso apartamento oferece cinco espaços instagramáveis para quem quer produzir conteúdo – fotografias, vídeos, lives -, realizar pequenos eventos, como jantares, lançamentos de livros, workshops e oficinas.

O espaço foi criado para propor experiências. A ideia foi dos produtores e amigos Leo Amaral e Paula Magalhães, que juntos tocam o Brechó da Betty, um dos negócios second hand mais conhecidos do estado. Com o sucesso do Betty e a procura dos clientes por mais vivências que trouxessem a mesma atmosfera dos produtos comercializado pelo brechó, surgiu a ideia de criar o apartamento, que fica no bairro de Nazaré.