Casa de Jorge Amado em Ilhéus é interditada e passa por restauração; acervo vai para o teatro

A Casa de Cultura Jorge Amado, em Ilhéus, foi interditada nesta quarta-feira (8) devido a problemas estruturais como infiltrações, afundamento do solo e infestação de animais. Para garantir a preservação do rico acervo do escritor, todos os objetos pessoais, livros, móveis e documentos foram transferidos para o Teatro Municipal de Ilhéus, onde estarão expostos ao público a partir desta quinta-feira (09).

O prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, destacou a importância de preservar a história e a cultura da cidade: “Preservar o acervo de Jorge Amado é preservar a história de Ilhéus e a identidade do nosso povo. Vamos resgatar uma de nossas maiores riquezas: a cultura”.

Entre os itens do acervo que poderão ser apreciados no teatro estão uma máquina de escrever, uma máquina de costura, quadros, livros, um piano e outros objetos pessoais do escritor.

“A casa está interditada por graves problemas de infiltração, de afundamento de solo e de infestação de animais, mas temos também a esperança de que nosso acervo esteja salvo-guardado, já que vai ser aberto amanhã para exposição no Teatro Municipal. Enquanto isso, nós estaremos imbuídos de criar um lastro para essa restauração, para Ilhéus, para a região”, contou a secretária em entrevista concedida à Rede Bahia.