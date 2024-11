Casa de Piqué vandalizada como forma de protesto. Veja o vídeo

A mansão de Gerard Piqué localizada na região da Cerdanha, nos Pirineus, foi alvo de vandalismo na noite de domingo, 17 de novembro. O ato foi realizado por jovens pertencentes à organização juvenil Arran, ligada ao partido de extrema esquerda CUP (Candidatura de Unidade Popular), que defende a independência da Catalunha.

O grupo compartilhou nas redes sociais, incluindo no X (antigo Twitter), um vídeo mostrando o momento em que a fachada da propriedade foi pichada com a frase “Fuera pijos”, traduzida como “Fora, snobes”. Durante a gravação, uma narração explica o motivo do protesto.

“Você está cansado de ter que sair da Cerdanha por não conseguir pagar uma casa digna? Enquanto isso, 64% das casas aqui são segundas ou terceiras residências, abertas, em média, apenas 14 dias por ano”, afirmam os manifestantes no vídeo.

A ação foi acompanhada de críticas à presença de elites econômicas na região, acusando-as de contribuírem para o aumento dos custos de moradia e o deslocamento de moradores locais. “Os snobes de Barcelona que vêm se divertir nas pistas de esqui e nos campos de golfe não têm lugar no nosso território”, diz um trecho da mensagem divulgada pelo grupo.

Na legenda do vídeo, o Arran escreveu: “Passamos à ofensiva contra o monocultivo turístico que sufoca os Pirineus, contra os snobes, os arrendatários e os especuladores que fazem das nossas vidas uma miséria. Snobes de mer**.”

A região da Cerdanha, conhecida por sua beleza natural e pelo turismo de luxo, tem sido palco de tensões entre moradores locais e a elite econômica, acusada de especulação imobiliária e uso excessivo de recursos. Propriedades de alto padrão, como a de Piqué, são vistas por grupos como o Arran como símbolos de desigualdade e exclusão social.

?Assenyalem la residència de luxe a la Cerdanya de Gerard Piqué Passem a l’ofensiva contra el monocultiu turístic que ofega el Pirineu, contra els pijos, els rendistes i els especuladors que fan de les nostres vides una misèria Pijos de merda, no som el vostre decorat pic.twitter.com/clDKoNb5qR — Arran (@Arran_jovent) November 17, 2024

Até o momento, Gerard Piqué não se pronunciou publicamente sobre o incidente. O caso reacende debates sobre o impacto do turismo e da especulação imobiliária em regiões tradicionalmente habitadas por comunidades locais.

