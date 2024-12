Casa noturna de São Paulo suspende programação após segurança matar um homem

A casa noturna Dois-Dois, localizada no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, decidiu suspender suas atividades após um trágico incidente que ocorreu na noite de domingo (8). Um policial militar de folga, que estava atuando como segurança do local, disparou contra um homem que estava com uma réplica de arma de fogo em frente ao estabelecimento. O segurança, conhecido como Diego de Souza, recebeu informações sobre um indivíduo que estava fazendo ameaças com uma arma. Ao se deparar com a situação, ele efetuou dois disparos contra Alisson Ricardo Rosa, que foi imediatamente socorrido e levado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas relataram que o policial não teria dado voz de prisão antes de realizar os disparos. Em resposta ao ocorrido, o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou um inquérito para apurar os detalhes do caso, que foi classificado como homicídio. As autoridades apreenderam as imagens das câmeras de segurança do local, além das armas envolvidas, para uma análise mais aprofundada.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias