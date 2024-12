Casa própria ou Aluguel: Municípios baianos chegam a mais 90% da população em domicílios próprios

Todos os municípios da Bahia têm maioria da população em domicílios próprios. No entanto, os dados divulgados pelo Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, apontam que em 355 municípios, cerca de 85% deles, mais de 3/4 das pessoas (ou mais de 75,0%) moravam em residências próprias.

Em termos proporcionais, três municípios chamam a atenção por terem mais de 90% da população em imóveis próprios: Ibitiara, com 95,1% da população morando em domicílios próprios, Guajeru (94,9%) e Ipecaetá (94,8%) lideravam nesse sentido. Dos 18 municípios com mais de 100 mil habitantes, destacam-se Alagoinhas (81,6%), Simões Filho (80,0%) e Jequié (79,9%).

Com relação aos imóveis de aluguel, as cidades de Luís Eduardo Magalhães, Rodelas e Irecê apresentam a maior dependência deste modelo de moradia, com, respectivamente, 32,1%, 25,9% e 25,4% da população morando nessa condição.

Os municípios de Jussari (21,6%), Nova Ibiá (20,9%) e Barra do Rocha (20,8%) tinham, em 2022, os maiores percentuais de moradores de domicílios cedidos.