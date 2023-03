Casa Rosa acolhe série de oficinas conduzidas por mulheres a partir deste mês de março

Março é o mês da mulher e também o início da temporada das Oficinas Casa Rosa. O espaço cultural, localizado no Rio Vermelho, vai acolher uma série de cursos regulares ministrados por mulheres: “Teatro Ato – Atuar e Transformar”, com Andréa Elia, com turmas infantil, juvenil e adulta; “Teatro de Terra – Lab Vivo de Corpo Voz Movimento e Magia”, com Felícia de Castro; “Dance a vida após os 50”, com Lúcia Mascarenhas; e “Dança do Ventre de Fusão”, com Joline Andrade. As inscrições estão abertas e o detalhamento das aulas está disponível no site da Casa Rosa.

Já no 8 de março, Dia Internacional da Mulher, aulas experimentais e show da Oficina de Sons marcam o “#8M Casa Rosa”. Às 17h30, será a vez de testar “Dance a vida após os 50”; às 19h, serão duas aulas diferentes: o projeto “Teatro de Terra – Lab Vivo de Corpo Voz Movimento e Magia” e a “Dança do Ventre de Fusão”.

Para encerrar, às 20h30, chega a Oficina de Sons para o sarau “Música, Dança, Poesia”. Cada turma terá duração de uma hora e 30 vagas, sendo necessária inscrição prévia, no valor de R$ 15, incluindo acesso ao show final, em https://linktr.ee/casarosasalvador.

Quem quiser participar apenas do sarau também será muito bem-vindo. A entrada, neste será, será colaborativa, “pague quanto quiser”. Idealizado pela percussionista Poliana Coelho, primeira mulher da Bahia bacharel em percussão pela Escola de Música da UFBA, a Oficina de Sons, que tem sede no bairro do Garcia, reúne amantes da percussão, dos tambores e dos ritmos brasileiros.

Desde a sua fundação, em 2017, realiza shows, cortejos e manifestações que enfatizam o protagonismo percussivo da mulher através da Orquestra de Pandeiros, assim como da Batucada, reunindo cerca de 40 componentes. No repertório, samba reggae, samba de roda, samba funk, partido alto, capoeira, ciranda, ijexá e tudo que faça o corpo balançar.