Casados! Isis Valverde e Marcus Buaiz oficializam a união no civil

Pouco mais de um ano após ficarem noivos, Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram no civil, com uma cerimônia restrita e longe dos holofotes. A atriz e o empresário trocaram alianças na última terça-feira (24/12), véspera de Natal, com a presença dos filhos dos dois, de outros relacionamentos, familiares e amigos.

A notícia foi revelada pela Quem e confirmada pela Coluna Fábia Oliveira, através da assessoria da artista. O evento discreto aconteceu por volta das 19h30 na mansão do casal. Entre as testemunhas estavam os herdeiros dos pombinhos — Rael, filho de 6 anos de Isis Valverde com o modelo André Resende, e José Marcus e João Francisco, de 12 e 10, fruto do casamento do empresário com Wanessa Camargo.

Isis Valverde e Marcus Buaiz ficaram noivos em dezembro do ano passado, durante uma festa com amigos em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na ocasião, os dois estavam namorando há 8 meses. Eles assumiram o namoro publicamente no final de junho de 2023, mas já tinham sido vistos juntos algumas vezes antes disso.

Esse foi o primeiro relacionamento da atriz desde o fim do casamento com André Resende e também do empresário, que se separou de Wanessa Camargo após 17 anos. De acordo com a Quem, uma festa será realizada no dia 3 de maio, na região de Jarinu, interior de São Paulo.

Rumores de término em junho

Isis Valverde usou as redes sociais, em meados de junho, para afastar os rumores de que teria terminado seu relacionamento com Marcus Buaiz. Os boatos surgiram após internautas notarem que o casal teria arquivado as fotos a dois das redes.

“Gente, deixa a gente quieto. Não, ninguém apagou foto nenhuma. Tá chato já. A gente não posta foto junto porque a gente está vivendo”, disse ela.

Isis continuou: “A gente vai agora almoçar, junto. Chatice. Beijo, gente, o dia está lindo, vai andar de bicicleta, usar a criatividade para outra coisa, faz bem para saúde. Deixem os meus assessores em paz, coitados, tem um monte de trabalho para fazer”, encerrou.

Pouco antes do desabafo, além das fotos apagadas, uma publicação do empresário atiçou ainda mais os internautas. Com uma foto, Marcus Buaiz deixou uma legenda sugestiva. “Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia. Domingo vira segunda e um momento vira oportunidade”, escreveu.