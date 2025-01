Casal acusado de roubo é preso pela PM em Morro de São Paulo; arma foi apreendida com suspeitos

Um casal suspeito de praticar roubo foi preso por policiais militares da 33ª CIPM em Morro de São Paulo, no baixo sul da Bahia. O homem e a mulher que não tiveram a identidade revelada, teriam assaltado um estabelecimento comercial na cidade de Valença.

No entanto, três horas após o crime, o casal foi localizado pela equipe que atua em Morro, depois dos agentes receberem o alerta com as características dos criminosos. Segundo a PM, o casal estava com um traje diferente do que foi utilizado quando praticou o delito.

Com eles foram encontrados uma réplica de arma de fogo e um celular. Todo material apreendido e os autores foram apresentados à Central de Polícia Civil de Morro de São Paulo para adoção das medidas pertinentes.