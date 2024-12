Casal de pastores de Jequié se envolve em acidente entre Ilhéus e Olivença e bebê de sete meses morre

Um acidente ocorrido na manhã deste domingo (15) envolveu um casal de pastores evangélicos da cidade de Jequié, no Médio Rio de Contas. O desastre ocorreu na BA-001, nas proximidades da Pousada Terras Sem Fim, no trecho entre Ilhéus e Olivença, no Sul do Estado.

O acidente teria ocorrido durante a madrugada, quando o casal retornava para Jequié e a colisão envolveu um carro Astra / Chevrolet e um Fiat Doblô. Com o impacto da batida, um bebê de 07 meses, filho do casal Élio e Gabriela não resistiu e faleceu, segundo informações do Blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Técnica estiveram no local, para o registro da ocorrência e para contornar o trânsito, que chegou a ficar interrompido na estrada. O condutor do Astra chegou a ficar preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Os evangélicos estavam a bordo do Doblô, que capotou após a batida.

As circunstâncias do desastre devem ser apuradas pela CIPRv/Itabuna. Os sobreviventes foram socorridos para unidades de saúde da região Sul.