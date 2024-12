Casal e adolescentes são alvos de ataques a tiros em Vitória da Conquista

Dois atentados violentos marcaram o último sábado (7) em Vitória da Conquista, ocorrendo em estabelecimentos comerciais. Na madrugada, dois adolescentes foram baleados, e pela tarde do mesmo dia, por volta das 14h40, um novo ataque foi registrado, desta vez tendo como vítimas um casal de namorados.

O incidente da tarde aconteceu em um boteco localizado no Loteamento Vila Elisa, no bairro Espírito Santo. Segundo informações do Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, as vítimas, um homem de 28 anos e seu namorado, foram alvejadas por disparos de revólver enquanto estavam no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e o homem de 28 anos foi levado ao Hospital Geral de Vitória da Conquista.

Seu companheiro já estava recebendo atendimento na mesma unidade hospitalar. Ambos permanecem hospitalizados, e o estado de saúde não foi divulgado. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu a investigação do caso, buscando esclarecer as circunstâncias e a motivação do ataque.

As autoridades estão em busca de informações que possam levar à identificação e captura dos responsáveis pelos crimes.