Casal e bebê são baleados e morrem após ataque de bandidos no Rio

Um homem, uma mulher e um bebê de aproximadamente 1 ano morreram após serem vítimas de um ataque a tiros por bandidos. Os três foram baleados dentro do carro em que estavam na noite desse domingo (17/3), em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O casal morreu no momento do ataque, enquanto o menino, com uma bala alojada na cabeça e ferimento na perna, foi levado por moradores ao Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho (Getulinho) para passar por uma cirurgia, mas não resistiu. A informação foi divulgada pelo G1 e confirmada pelo Metrópoles.

O trio estava em um carro alugado, de modelo Voyage branco, com placa de São Paulo, quando foi surpreendido pelos criminosos em outro veículo. O ataque ocorreu em frente a um ponto de ônibus no bairro Baldeado.

Polícia investiga o crime contra bebê e casal A mulher estava no banco de trás e teria tentado proteger a criança. O bebê foi identificado como Miguel Felipe dos Santos Rodrigues.

O nome das outras vítimas não foi revelado. Além disso, ainda não há informações de que o o menino era filho do casal assassinado.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), investiga as circunstâncias do ataque.

Em nota, a DHNSG afirmou que, no momento, agentes estão confirmando a identidade das vítimas e reunindo “informações para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime”.