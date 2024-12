Casal é encontrado morto com marcas de tiros dentro de casa no DF

Um casal foi encontrado morto, dentro de casa, na madrugada deste domingo (8/12), em Planaltina, região administrativa do Distrito Federal. As vítimas eram um homem de 34 anos e uma mulher de 30 anos.

De acordo com a ocorrência registrada na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), o casal foi alvejado por tiros de arma de fogo.

O Samu foi chamado para socorrer as vítimas e os médicos acionaram a polícia. O casal morava no local com três filhos, todos menores de idade.

Ainda não há informações sobre uma possível motivação para o crime e nenhum suspeito foi preso.