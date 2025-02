Casal é flagrado com 480 pinos de cocaína durante blitz policial em Medeiros Neto

Uma abordagem policial de rotina resultou na apreensão de um casal transportando 480 pinos de cocaína na noite desta sexta-feira (07), no trevo de entrada de Medeiros Neto. A droga estava escondida dentro de uma sacola no banco do veículo. A Polícia Militar da 44ª CIPM realizou a interceptação e encaminhou os suspeitos para a delegacia.

Entenda o caso

Durante uma blitz de trânsito, policiais pararam um Fiat Uno azul, ocupado por três pessoas. O motorista alegou ter sido contratado pelo casal para realizar o transporte de Teixeira de Freitas a Medeiros Neto por R$ 200,00. No entanto, as contradições nos depoimentos levantaram suspeitas.

Desenrolar dos fatos

Após uma busca minuciosa no interior do carro, os policiais encontraram uma sacola contendo os 480 pinos de cocaína exatamente onde o casal estava sentado. A mulher assumiu a posse da droga e tentou isentar tanto o motorista quanto seu companheiro.

O casal e o material ilícito foram encaminhados à 8ª COORPIN em Teixeira de Freitas, onde serão adotadas as providências legais. As investigações agora buscam esclarecer a origem da droga e o destino final do entorpecente.