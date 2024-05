Casal e genro encontrados mortos dentro de casa são velados em Agudos

São Paulo — Os três membros da mesma família que foram encontrados mortos dentro de casa, em Agudos, no interior de São Paulo, estão sendo velados no cemitério público da cidade, na manhã deste sábado (25/5). A cerimônia de sepultamento deve ocorrer ainda nesta tarde.

Aparecido Roberto Carrasco, de 74 anos, e Joana Fátima Sanches Carrasco, de 70, e o genro deles, Valdinei de Souza, de 57, estavam mortos quando a Polícia Militar (PM) chegou à residência do casal, localizada na Avenida João Pessoa, no bairro Professor Solimões, na manhã dessa sexta-feira (24/5).

aparecido e joana

Aparecido Roberto Carrasco, de 74 anos, e Joana Fátima Sanches Carrasco, de 70, foram encontrados mortos em casa Reprodução/Redes Sociais

valdinei (1)

Valdinei de Souza, de 57 anos, foi encontrado morto junto aos sogros Reprodução/Redes Sociais

familia agudos

Um casal e o genro foram encontrados mortos dentro de casa Reprodução/Redes Sociais

Os corpos foram encontrados pela filha de Aparecido e de Joana, e esposa de Valdinei, um em cada cômodo, segundo ela. A mulher disse aos policiais que se preocupou com o marido, que havia saído para se exercitar sem levar o celular. Ao chegar na casa dos pais, que o marido tinha o hábito de visitar durante as caminhadas, deparou-se com os três já sem vida.

Além da PM, duas ambulâncias do Samu e duas equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o socorro. As mortes das vítimas foram confirmadas ainda no local e elas apresentavam sinais de golpes de faca, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

De acordo com a SSP, nenhum objeto de valor foi levado da casa.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Agudos. A perícia foi acionada para o local da ocorrência e as vítimas foram encaminhadas para exame necroscópico.